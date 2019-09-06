رئيس الحركة الشعبية شمال”الحلو”: سنتعامل مع حكومة حمدوك….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو إن الحركة مستعدة للتعامل مع حكومة حمدوك الانتقالية. وذكر الحلو أن استعداد الحركة للتعامل مع حكومة حمدوك لجهة أنها حكومة أمر واقع ووجدت قبولاً واعترافاً من الشارع. وقال الحلو إن الحركة الشعبية تتوقع أن تفتح السلطات الجديدة قنوات اتصال وتفاوض يهدف لتحقيق سلام شامل ودائم. ووصف الحلو تكوين مجلسي السيادة والتنفيذي بالأمر الإيجابي، وقال سيدفع بتكوين حكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية. المادة السابقة عاجل… رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يعلن تشكيل الحكومة الانتقالية… المقالة القادمة شاهد بالفيديو: حقيقة اتهام عصام البشير بتمويل الارهاب وغسيل الاموال…

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