الجهاز الفني للهلال يتخذ قراراً مفاجئاً

التاريخ: 06-سبتمبر-2019
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اتخذ الجهاز الفني للهلال قرارا مفاجئا بإلغاء تجربة ودنوباوي الودية التي كان مقررا لها عصر اليوم.
وبحسب اليوم التالي لم يفصح الجنرال عن الأسباب وسيكتفي الفريق بحصة تدريبية عصر اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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