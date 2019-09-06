الجهاز الفني للهلال يتخذ قراراً مفاجئاً

التاريخ: 06-سبتمبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة اتخذ الجهاز الفني للهلال قرارا مفاجئا بإلغاء تجربة ودنوباوي الودية التي كان مقررا لها عصر اليوم. Advertisements وبحسب اليوم التالي لم يفصح الجنرال عن الأسباب وسيكتفي الفريق بحصة تدريبية عصر اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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