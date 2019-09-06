مناوي : حمدوك تجاوز المحاصصة بشكل معقول وعليه أن يبدأ من دارفور

التاريخ: 06-سبتمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements طالب رئيس حركة تحرير السودان أركو مناوي، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ببدء فترته بزيارة دارفور لمؤازرة اهلها ممن أسماهم مناوي(بقايا الإبادة)، وبحسب اليوم التالي قال مناوي في تغريدة له على (تويتر) إن تعبيد الطريق نحو السلام يفرض على رئيس الوزراء مغادرة الصورة الوردية التي يرسمها له من يجهلون الوضع الحقيقي في البلاد. وبارك مناوي لحمدوك قدرته علي تجاوز المحاصصة بشكل معقول وطالبه بزيارة جنوب السودان لتقديم واجب الشكر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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