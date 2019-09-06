من هي أسماء محمد عبد الله أول وزيرة للخارجية في تاريخ السودان ؟ – سيرة ذاتية

تمّ تعيين امرأة في منصب وزير الخارجية في الحكومة السودانية، التي أُعلن عن تشكيلها امس الخميس، ما يشكل سابقة في تاريخ البلاد. وتم تسليم الحقيبة الوزارية إلى الدبلوماسية أسماء محمد عبد الله، التي تعد من أوائل السودانيات اللواتي عملن في السلك الدبلوماسي، خلال حقبة الثمانينيات.

أدناه بعض التفاصيل من سيرة عبد الله الذاتية:

من مواليد العاصمة السودانية، الخرطوم، وكانت من بين أولى سيدات رفقة فاطمة البيلي وزينب محمد محمود عبد الكريم، اللواتي يشتغلن في السلك الدبلوماسي في السودان عام 1971 بعد تخرجها من الجامعة.

وبحسب موقع النيلين تدرجت في السلك الدبلوماسي السوداني وشغلت عدت مناصب، وكان منصب وزير مفوض أعلى منصب تشغله قبلاً.

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عملت في عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج من بينها ستوكهولوم والرباط وشغلت منصب سفيرة السودان في النرويج سابقاً.

في عام 1991 تم فصلها من السلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية تحت قانون “الفصل للصالح العام” خلال حقبة نظام الرئيس المعزول حسن البشير.

في آخر فترة استقرت في المغرب رفقة زوجها قبل أن تعود إلى الخرطوم وتفتح مكتب خاص بالترجمة.

وتم اقتراح أسماء عبد الله لشغل منصب وزيرة الخارجية من قبل رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)