فرنسا ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة في السودان برئاسة حمدوك

رحبت فرنسا بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك، أمس الخميس، معتبرةً بأنها تشكل “مرحلةً مهمة” ضمن العملية الانتقالية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فون دير مول، في بيان لها: “ترحب فرنسا بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في السودان برئاسة عبد الله حمدوك، وتعتبر أنها تشكل مرحلة مهمة ضمن العملية الانتقالية”.

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وبحسب سبوتنك أضافت فون دير مول، قائلة إن “فرنسا لاحظت برضا علامات الانفتاح غير المسبوقة التي تمثّلت بتسمية عدد من النساء على رأس وزارات مهمة بالإضافة لتواجد العنصر الشبابي وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية داخل الفريق الحكومي”.

وتمنت فرنسا “كل النجاح” للحكومة السودانية الجديدة “التي تعهدت بحل مشاكل السودانيين وإعادة بناء اقتصاد البلاد والتوصل سريعا لاتفاق سلام مع المتمردين”.

وأخيراً أكدت فرنسا على جاهزيتها “لمرافقة الشعب السوداني في هذه المرحلة الجديدة من تاريخه”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)