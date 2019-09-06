طائرة مساعدات كويتية ثالثة إلى السودان ضمن الجسر الجوي لإغاثة المنكوبين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة انطلاق الطائرة الثالثة الى السودان ضمن الجسر الجوي الكويتي من المساعدات الانسانية ومواد الاغاثة الى المنكوبين هناك جراء السيول والفيضانات.

وقالت الامين العام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس ان هذه الرحلة تمثل جزءا من عدة عمليات لنقل المواد الاغاثية الى الشعب السوداني.

وأضافت البرجس ان هذه الشحنة مؤلفة من مواد إغاثية وغذائية وصحية مقدمة من الجمعية ومن جمعية العون المباشر موضحة ان ارسال هذه الطائرات يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الاشقاء في السودان للتخفيف من معاناتهم.

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وذكرت أن الجسر الجوي الكويتي سيتواصل لاغاثة الأشقاء المتضررين في السودان مشيرة الى ان الجمعية تعرفت على الطلبات الملحة والاحتياجات الخاصة للمواطنين السودانين من قبل الفريق الميداني للجمعية الموجود هناك.

وبحسب الوطن بينت ان فريق الجمعية سيعزز من وجوده الميداني بالسودان للاشراف على توزيع مواد الاغاثة المختلفة وتلبية احتياجات المتضررين وتعزيز جهود السلطات السودانية في ظل الظروف القائمة.

واشارت الى ان الطائرة الثالثة للمساعدات التي تحمل على متنها عددا من متطوعي الجمعية تابعة للقوة الجوية الكويتية مشيدة بجهود النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح في سرعة العمل على توفير الطائرات لنقل المساعدات الانسانية الى المتضررين من الشعب السوداني.

واكدت البرجس وقوف الكويت الى جانب الشعب السوداني الشقيق في أزمته الإنسانية ورفع المعاناة عن المتضررين وتخفيف آلام ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح السودان الشقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)