تغريدة لوزيرة الشباب والرياضة الجديدة : انتصار المنتخبات مقدمة للحكم المدني

هنأت وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي المنتخبين الوطني الأول والمنتخب الأولمبي بفوزهما ، واعتبرت البوشي التي تم إعلان اسمها وزيرة للشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية اليوم بالتاريخي لجهة أنه حفل بأحداث مبهجة أولها فوز المنتخب الأول بثلاثية على المنتخب التشادي وفوز الأولمبي بهدف على نيجيريا بأم درمان.

وبحسب اليوم التالي قالت الوزيرة إنها تعلم المصاعب التي يواجهها نجوم المنتخبات لكنهم رغم ذلك أهدوا الشعب فرحة كمقدمة للحكم المدني، وقالت إن الطموح هو أن يمنحنا المنتخب الأولمبي انتصارا آخر في مباراة الرد بنيجيريا.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)