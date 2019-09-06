- 1/2
- 2/2
هنأت وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي المنتخبين الوطني الأول والمنتخب الأولمبي بفوزهما ، واعتبرت البوشي التي تم إعلان اسمها وزيرة للشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية اليوم بالتاريخي لجهة أنه حفل بأحداث مبهجة أولها فوز المنتخب الأول بثلاثية على المنتخب التشادي وفوز الأولمبي بهدف على نيجيريا بأم درمان.
وبحسب اليوم التالي قالت الوزيرة إنها تعلم المصاعب التي يواجهها نجوم المنتخبات لكنهم رغم ذلك أهدوا الشعب فرحة كمقدمة للحكم المدني، وقالت إن الطموح هو أن يمنحنا المنتخب الأولمبي انتصارا آخر في مباراة الرد بنيجيريا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تغريدة لوزيرة الشباب والرياضة الجديدة : انتصار المنتخبات مقدمة للحكم المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.