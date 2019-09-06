فوز صعب للأولمبي السوداني أمام النسور الخارقة

التاريخ: 06-سبتمبر-2019 فى : رياضة 7 مشاهدة حقق منتخبنا الأولمبي فوزا صعبا على نظيره النيجيري على ملعب المريخ مساء الخميس لحساب التصفيات الأفريقية لنهائيات أولمبياد طوكيو. Advertisements وبحسب اليوم التالي نال ولاء الدين موسى هدف صغار صقور الجديان. الفوز الصعب للمنتخب سيضعه أمام محك حقيقي أمام النسور الخارقة في جولة الإياب التي ستقام في نيجيريا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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