الوداد يستعيد خط هجومه الأساسي قبل مواجهة المريخ

نجح رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري في إقناع المهاجم إسماعيل الحدادي للمواصلة مع الفريق بعد أن كان على بعد خطوة من الاحتراف في أحد الدوريات الأوربية او العربية بعد أن تلقى عرضين من ناد أوروبي وآخر عربي. وطالب الناصيري من اللاعب تأجيل خطوة الاحتراف لنهاية الموسم الحالي الذي يواجه فيه النادي استحقاقات مهمة على الصعيدين العربي والإفريقي.

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وبحسب اليوم التالي على الجانب الآخر إقترب صلاح الدين السعيد من الظهور مع فريقه رفقة المجموعة بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي.

وسيكون الثنائي حاضرا أمام المريخ في جولة إياب بطولة الملك محمد السادس للأندية العربية بعد ان غابا ذهابا بالقلعة الحمراء في مباراة عصيبة كانت المريخ سيطر عليها التعادل الإيجابي بهدف لكل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)