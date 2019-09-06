استمرار حملة مقاطعة اللحوم وكساد في محلات البيع

واصلت أعداد كبيرة من المواطنين حملات مقاطعة اللحوم والمنتجات الحيوانية، بعد تصاعد أسعارها لأرقام خرافية. وشهد عدد من محلات بيع اللحوم والألبان والأجبان كساداً واضحاً في عمليات البيع أمس، مما اضطر أصحابها لتخفيض المعروض.

Advertisements

وشدد عدد من المواطنين وفقاً لـوكالة السودان للأنباء، على ضرورة مواصلة مشوار المقاطعة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه، وعبروا عن أسفهم لارتفاع أسعار اللحوم في بلد يعتبر الأول في الإنتاج الحيواني والزراعي.

وبحسب الانتباهة ارتفع سعر كيلو اللحم الضأني إلى أكثر من (500) جنيه، والعجالي إلى أكثر من (300) جنيه، بينما تجاوز سعر رطل اللبن (20) جنيهاً. واعتبر مواطنون الحملة بداية حقيقية لمحاربة جشع التجار، وشددوا على الحكومة الجديدة بأن تضع غلاء الأسعار على رأس أولوياتها، مشيرين إلى نجاح الحملة بنسبة كبيرة، في وقت أكد فيه عدد من أصحاب الملاحم أنهم المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى زيادة سعرها بسبب الزيادات التي يفرضها تجار الماشية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)