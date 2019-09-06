حمدوك : السودان الآن في شهر عسل مع العالم وأكاديميون يعكفون على وضع برامج اقتصادية

التاريخ: 06-سبتمبر-2019
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أعلن دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء أن عددا من الاكاديميين عكفوا على وضع عدد من البرامج في المجال الاقتصادي منها البرنامج الاسعافي الذي يعالج مسألة الموازنة العامة، وقال انه بتحقيق السلام سيتم توفير 70%- 80% من الميزانية التي ستذهب للخدمات في الصحة والتعليم ويعيد عجلة الانتاج لخلق اقتصاد قوي .
وبحسب سونا أوضح حمدوك في مؤتمره الصحفي مساء الخميس أن لديهم برنامجا مفصلا لمعالجة الميزان التجاري خاصة وان السودان لم يجد خلال الفترة السابقة غير العون الانساني والهبات، وقال “نحن الآن في شهر عسل مع العالم” وهذا المناخ الجديد سيخلق تعاطفا عالميا مع السودان .
واضاف “نأمل بمساعدة الاصدقاء وان نصل مع الادارة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وهذا هو المفتاح الرئيسي فالسودان لا يمثل تهديدا لأي شخص”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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