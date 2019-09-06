كشفت نجمة النيل الأزرق المتألقة الريان الظاهر عن سبب تأخر زواج المذيعات بالسودان وعن القرار الأول الذي كانت ستتخذه حال أصبحت مديرة برامج للقناة التي تعمل بها، فقد أجابت نجمة الشاشة الزرقاء على سؤال: لماذا يتأخر زواج المذيعات في تقديرك الشخصي بعيداً عن الإجابة المعتادة الزواج قسمة ونصيب؟
فضحكت قبل أن تجيب “أنانية المجال وقدرته الفائقة على احتكار صاحبه.. المذيعات ينغمسن في المجال بشكل كلي.. وقد تشغلهن الطموحات ومتطلبات الاستمرارية من تطور، وتفرد وتجدد ولكل واحدة أولويات مختلفة.. هذا ما يؤجل مسألة الزواج ليس للمذيعة فقط.. بل للمرأة العاملة عموماً”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ريان الظاهر: لهذا السبب (…) يتأخر زواج المذيعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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