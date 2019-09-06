رئيس الوزراء: وجود المعارضة مهم

التاريخ: 06-سبتمبر-2019
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أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن التظاهر السلمي والتعبير حق مشروع، ودعا لعدم التخوف من الاختلاف، وأكد أنه أمر طبيعي في الديمقراطية، ووصف وجود المعارضة بالمهم خلال المرحلة المقبلة.
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي مساء أمس إن المعارضة شيء مهم للحكومة والديمقراطية تمشي على رجلين وليس رجل واحدة، ودعا لإدارة وحسم الاختلاف عن طريق صناديق الاقتراع والانتخابات، وشدد على ضرورة محاسبة كل من أجرم سوى كان ذلك في قضايا متعلقة بالحروب أو الفساد المالي، وأكد أن كل ذلك مكانه القضاء.
في سياق آخر أكد حمدوك أن وزارتي الدفاع والداخلية ضمن سلطات حكومته بوصفهما مكون أصيل في المجلس وسيتم التعامل معهما أسوة ببقية الوزارات الأخرى في الحكومة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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