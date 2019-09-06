وزير الإعلام: سنؤمن أكبر قدر من الحريات للإعلام

كشف وزير الإعلام فيصل محمد صالح، أن سياسة البلاد الخارجية في الفترة المقبلة، ستكون الانفتاح على كل دول العالم، فيما أكد أن السياسة الإعلامية في المرحلة المقبلة سوف تستند على تأمين أكبر قدر ممكن من الحرية للإعلام، حتى ينقل الحقيقة بشفافية تامة.

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وأكد صالح بحسب صحيفة السوداني مساء أمس، أن العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل، ولن يتم التأخير فيه بعد الآن.

وقال صالح: “نحن تعطلنا لأشهر طويلة، منذ أبريل حتى الآن لم تكن هناك حكومة، لذلك هناك حاجة للاسراع، سيكون مطلع الأسبوع المقبل دولاب العمل الحكومي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)