رئيس الوزراء يعلن عن ترتيبات مستعجلة لاختيار الولاة

قال رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إن إعلان الحكومة استغرق وقتاً طويلاً لاختيار الكفاءات وتمثيل التنوع في البلاد، وكشف أن النسخة الأولى من الترشيحات لم تراع تمثيل كافة الإقليم، وشدد على ضرورة احترام وإدارة التنوع والتعدد في الدولة السودانية.

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وقال حمدوك في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة السوداني مساء أمس “ما تم ليس تمثيلاً عادلاً للتنوع والأقاليم لكن نعتبره بداية صحيحة”، وأعلن عن ترتيبات للشروع بشكل مستعجل في اختيار ولاة الولايات، وحول شكل الحكم وهيكلة الدولة السودانية وتقسيم الولايات قال إن هذه القضايا يحسمها المؤتمر الدستوري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)