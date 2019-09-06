مصدران: نيسان لا تدرس حاليا مطالبة رئيسها التنفيذي بالاستقالة

قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" اليوم الجمعة، إن نيسان موتور لا تدرس حاليا مطالبة رئيسها التنفيذي هيروتو سايكاوا بالاستقالة، بعد يوم من اعترافه بتلقي أجر زائد بالمخافة للوائح داخلية.
وذكرت "رويترز" أمس الخميس، أن تحقيقا داخليا خلُص إلى أن سايكاوا ومسئولين تنفيذيين آخرين تلقوا أموالا على نحو غير ملائم، مما يثير شكوكا في تعهد سايكاوا بتحسين الحوكمة في أعقاب اعتقال كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق العام الماضي في اتهامات تتعلق بسوء السلوك المالي.
وقال أحد المصدرين ردا على سؤال عما إذا كان سايكاوا قد يستقيل لتحمل المسؤولية عن الادعاء بسوء السلوك "لن يحدث هذا. لا أعتقد أنه سيحدث".
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المعلومات ليست علنية "لا يوجد مبرر قانوني".
ولم يتسن الوصول إلى نيسان حتى الآن للحصول على تعليق.
واعتذر سايكاوا وتعهد بإعادة أي أموال حصل عليها بشكل غير ملائم عندما أقر للصحفيين اليابانيين بحصوله بشكل مخالف على أموال مرتبطة بأداء الأسهم ضمن "برنامج من عهد غصن".
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