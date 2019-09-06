تنسيق عراقي سعودي لمنع تدهور أسعار النفط

أفاد بيان عراقي اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ للتنسيق بين البلدين مع البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وخارجها؛ للسيطرة على أسعار النفط الخام ومنع تدهورها.
وأوضح بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية وزع اليوم الجمعة "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله تنسيق جهود البلدين مع بقية الأطراف في منظمة أوبك وخارجها للسيطرة على أسواق النفط ومنع تدهور أسعاره".
وتستقر صادرات النفط الخام العراقية منذ أشهر عند سقف 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا بعد التزام العراق بقرار منظمة "أوبك" بتخفيض مستويات الإنتاج إلى حدود معينة من أجل ضبط أسعار النفط في السوق العالمية.
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