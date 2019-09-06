مجلس اللوردات البريطاني يبدأ مداولاته حول منع "بريكست" دون اتفاق

بدأ مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني مداولات حول مشروع قانون يرمي إلى الحيلولة دون مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
فقد بدأت المداولات حول مشروع القانون يوم الخميس، في مجلس اللوردات، بعد أن تم تمريره في مجلس العموم في اليوم السابق.
ويوجب مشروع القانون على رئيس الوزراء أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي المحدد بالحادي والثلاثين من أكتوبر لثلاثة أشهر حتى الحادي والثلاثين من يناير العام المقبل.
ويتوقع أن يصوّت أعضاء مجلس اللوردات على مشروع القانون اليوم الجمعة.
وإذا ما تم تمرير مشروع القانون في هذا المجلس فسيصبح قانونًا يوم الاثنين على الأغلب.
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