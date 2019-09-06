عاجل.. اندلاع حريق باحد الفنادق في كربلاء بالعراق

أفادت صحف محلية عراقية في محافظة كربلاء، الجمعة، باندلاع حريق داخل أحد الفنادق في المحافظة.

وقال المصدر، إن "حريقاً اندلع، اليوم، داخل أحد الفنادق الموجودة في محافظة كربلاء".

وأضاف أن "عناصر مديرية الدفاع المدني وصلوا إلى مكان الحادث، فيما قاموا بمكافحة الحريق وإخلاء 70 نزيلاً من الفندق".