وجاء التأكيد الرسمي من النادي الأرجنتيني يوم الخميس بعد توقيع مارادونا عقدًا لهذا الموسم.
سيتم الكشف عنه رسميًا كمدرب جديد للنادي يوم الجمعة، حيث يأمل النادي في إنقاذ نفسه من الهبوط.
ولد دييغو أرماندو مارادونا في مدينة بوينس آيرس، الأرجنتين. قاد مارادونا فرق النوادي إلى البطولات في الأرجنتين، إيطاليا، وإسبانيا، وتألق مارادونا بشكل ملحوظ في فريق المنتخب الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم 1986. على الرغم من ذلك، كانت الميسرة المهنية لأسطورة كرة القدم مصحوبة بعدد من التسريحات(توقيفه عن العمل) ذات المستوى العالي بسبب تعاطي المخدرات، و كثيراً ما عانى من مشاكل صحية في التقاعد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ماردونا مدرباً لـ جيمناسيا المكسيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.