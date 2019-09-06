ميسي ورونالدو وفان دايك.. من يتوج بلقب "the best"؟

يطمح النجم فيرجيل فان دايك المدافع الدولي الهولندي في أن يكون لقب دوري أبطال أوروبا، الذي أحرزه الموسم الماضي مع فريقه ليفربول ووصافة الدوري الإنجليزي، يكفي من أجل التفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بالحصول على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في القارة العجوز.

وسيعلن الاتحاد القاري اسم اللاعب الذي سيخلف الكرواتي لوكا مودريتش، الخميس، في موناكو على هامش سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال.

واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدربا لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، إضافة إلى 55 صحفيا، هذا الثلاثي للتنافس على الجائزة.

واستحق فان دايك (28 عاما) أن يكون اسمه في اللائحة النهائية للمرشحين، إذ أحرز مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حيث أصبح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشلسي عام 2005.

كما أحرز الهولندي لقب الكأس السوبر الأوروبية مع ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح، إضافة إلى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

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أما ميسي (32 عاما)، فقاد برشلونة للقب الدوري الإسباني وتوج بلقب هداف "لا ليغا" بـ36 هدفا، ودوري أبطال أوروبا بـ12 هدفا، لكنه خرج مع منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكوبا أميركا على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.

من جهته، نجح رونالدو (34 عاما) في موسمه الأول مع يوفنتوس الإيطالي بنيل لقب الدوري المحلي الذي احتكره الأخير للموسم الـ8 تواليا (سجل البرتغالي 21 هدفا في الدوري وحل رابعا على قائمة الهدافين).

كما أن النجم البرتغالي الذي اختير أفضل لاعب في إيطاليا، قاد بلاده لإحراز لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، إلا أن مشواره مع يوفنتوس في دوري الأبطال انتهى عند الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي، فيما وصل غريمه ميسي إلى نصف النهائي قبل أن يقصيه ليفربول بقيادة فان دايك الذي حقق أرقاما لافتة جدا، أبرزها عدم السماح لأي لاعب منافس في مراوغته على مدى 64 مباراة، بينها مباراتا نهائي دوري الأبطال لعامي 2018 و2019.

في العام الماضي كانت الجائزة من نصيب مودريتش الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الاسباني وحل وصيفا لكأس العالم مع كرواتيا حين فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال.