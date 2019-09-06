قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة، إذا كان هناك اتفاق قد يعقد مع إيران فسنساعد الولايات المتحدة في هذا المسار. وأضاف: " لانريد توقع تصرفات إيران وعلينا الحكم على أفعالها". يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يريد عقد محادثات مع واشنطن شريطة أن ترفع عنها العقوبات الاقتصادية، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه لن يرفع العقوبات على إيران.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع البريطاني: لا نريد توقع نوايا إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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