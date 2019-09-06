حزب الشعب: استقالة جرينبلات ثمرة صمود الفلسطينيين

علق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطينى وليد العوض، على استقالة المبعوث الأمريكى للسلام لدى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات.

وقال العوض إن استقالة جرينبلات مؤشر على عدم قدرته على النجاح بتنفيذ ما خطط له، خاصة فيما يتعلق بصفقة القرن وفرضها على الشعب الفلسطينى، خاصة أنه حدد فترة عامين لذلك، وهو لم ينجح في تمرير هذه الصفقة البائسة بسبب صلابة الموقف الفلسطيني ورفضها وخوض كفاح شعبي وسياسي ودبلوماسي لإحباطها.

وأضاف العوض فى تصريحات صحفية، أنه يمكن النظر إلى هذه الاستقالة باعتبارها ثمرة لهذا الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة، الذي أغلق الباب أمام الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.

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وأشار العوض إلى أن عدم نجاح جرينبلات في تمرير الصفقة واستقالته، لا يعني أن الصفقة سحبت من التداول، فإدارة ترامب ستبحث عن آلية استئنافها وستكرر محاولات تمريرها.

وأكد العوض أنه من الضرورى أن يصمد الشعب الفلسطيني ويكثف من آليات مواجهتها، وهذا يتطلب وحدة وطنية فلسطينة شاملة وسياسية واضحة بتنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لأن التردد في ذلك يفتح الشهية لدى دولة الاحتلال وأمريكا لطرح صفقة القرن.