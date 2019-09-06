بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة موجابي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، عن تعازيه في وفاة رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موجابي.
وقال بوتين في خطاب إلى رئيس زيمبابوي الحالي، إيمرسون منانجاجوا: "تقبلوا خالص التعازي في وفاة الرئيس روبرت جابريل موجابي الذي حكم بلادكم لفترة طويلة ".
وقال بوتين في الخطاب الذي نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين، إن موجابي "قدم إسهامات شخصية رائعة للنضال من أجل استقلال بلادكم وإنشاء مؤسسات دولة زيمبابوي".
وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ستتذكر موجابي كـ "مناصر ثابت للعلاقات الودية بين بلدينا".
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