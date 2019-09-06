السلطات تضبط عربة بها أسلحة بمدخل المويلح بأم درمان

التاريخ: 06-سبتمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements تمكن أفراد الشرطة الأمنية بأم درمان من ضبط عربة بمدخل منطقة المويلح بطريق بارا قادمة من ولايات كردفان بداخلها عدد كبير من الأسلحة النارية. وبالعودة إلى التفاصيل الكاملة فقد اشتبهت القوة بالعربة وقاموا بإيقاف السائق للتفتيش وأثناء ذلك تم العثور على واحد طلقة كلاش + طبنجة استار + 39 طلقة وبعدها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك حيث بدأ التحقيق والتحري مع المتهم السائق وتم تدوين بلاغات تحت المواد 93/26 أسلحة وذخيرة بقسم شرطة الأوسط بالخرطوم ومن ثم وضعت المعروضات في البلاغ وذلك ريثما يتم تحويل ملف القضية للمحكمة للفصل فيه، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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