البرهان: الوطني سيظل بعيداً في الفترة الانتقالية

قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن حزب المؤتمر الوطني سيظل بعيداً عن الفترة الانتقالية لأن الشعب السوداني رفضه، محذراً من محاولة البعض التربص بالثورة. وأكد البرهان في مقابلة خاصة مع “قناة الحرة” أنه لا حظر على أي فرد من أفراد حزب المبؤتمر الوطني، ولكن سيحاكم كل من أجرم بحق الوطن.

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وقال البرهان إنه لا اقصاء لأحد خلال الفترة المقبلة إلا من يريد العمل ضد البلد، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات المؤتمر الوطني، وطالب الأحزاب بأن تجهز نفسها للانتخابات المقبلة، مؤكداً أن السلام يمثل تحدٍ يحتاج إلى عمل وثقة للوصول إليه.

وأشاد البرهان بحسب صحيفة الدار، برئيس الوزراء المكلف د. عبد الله حمدوك، قائلاً أنه شخصية وطنية متوافق عليها وينظر إليه بتفاؤل في تحقيق أهداف الشعب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)