اجتماع حمدوك ولجنة المعلمين يقر استئناف العام الدراسي

أقرّ اجتماع مشترك بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ولجنة المعلمين السودانيين أمس، ضرورة استئناف الدراسة، مع العمل بصورة جادة لوضع المُعالجات اللازمة لتوفير مطلوبات العام الدراسي.

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وتسلّم حمدوك أمس، مُذكِّرة لجنة المعلمين الخاصّة باستئناف العام الدراسي، وأوضح عضو اللجنة عمر بابكر حسن في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة، أنّ رئيس الوزراء أكّد ضرورة التناغُم والعمل بروح الفريق في المرحلة المُقبلة، وأعلن عمر مُساندة اللجنة – عبر تحالُف تجمُّع المهنيين السودانيين – لبرامج الحكومة الانتقالية لتنفيذ أهداف الثورة.

وقال إنّ المذكرة التي تسلّمها رئيس الوزراء تضمّنت عدة محاور تتعلّق باستئناف العام الدراسي، والمُطالبة بإلغاء قانون النقابات لعام 2010م واستبداله بقانون نقابة الفئة، بالإضافة للاهتمام بقضايا التعليم وإعطائها الأولوية، فَضْلاً عن تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)