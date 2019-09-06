بالفيديو : رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعلن تشكيلة الحكومة الانتقالية

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء يوم الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية. وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها. وبحسب “RT” أفاد رئيس الوزراء بأن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين. Advertisements وشدد حمدوك على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان. هذا وتم تعيين عمر بشير منيس لوزارة شؤون مجلس الوزراء. الخرطزم (أخبار الخليج 365)

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