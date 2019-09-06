تراجُع أسعار الدولار مع إعلان الحكومة

أثّرت إرهاصات إعلان الحكومة على تداولات الأسواق المُوازية للعُملات بالخرطوم، وانخفضت أسعار شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية وتراوحت ما بين (68 – 69) جنيهاً مُقارنةً بـ(70) جنيهاً.

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وقال مُتعاملون مع الأسواق المُوازية، إنّ أسعار بيع الدولار عبر النقد وصلت إلى (66) جنيهاً مُقارنةً بـ(69) جنيهاً ليوم أمس، فيما استقر سعر الشراء عبر النقد في (65) جنيهاً.

وَتَوَقّع عَدَدٌ من التُّجّار أمس، تَذبذب الأسْعار خلال الأيّام القادمة تزامُناً مع التشكيل الحكومي الجديد، وأشاروا إلى أنّ كثيراً من المُواطنين مُتوقّع أن يشرعوا في التخلُّص من مُدّخراتهم تجنباً لانخفاض الأسعار، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)