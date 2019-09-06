وزير المالية: إجراءات إسعافية لمعالجة أزمة الاقتصاد وعجز الموازنة والتضخم (الانفجاري)

افصح وزير المالية ابراهيم البدوي عن برنامج من ثلاث مراحل لانتشال الاقتصاد من الازمة التي يعيشها. وقال البدوي غداة اعلان الحكومة أمس، ان المرحلة الأولى ستبدأ بإجراءات اسعافية سريعة لتخفيف معاناة المواطنين بمعالجة غلاء المعيشة وتثبيت أسعار السلع الضرورية، فيما تستهدف المرحلة الثانية معالجة ازمة الاقتصاد الكلي المتعلقة بعجز الموازنة والتضخم (الانفجاري) المرتبط بتمويل الموازنة بموارد غير حقيقية.

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وأوضح البدوي بحسب صحيفة الإنتباهة، ان معالجة الاقتصاد الكلي تتطلب لأيضاً اصلاحاً هيكلياً في الأدوات المستخدمة على صعيد السياسة المالية، ونبه إلى أن برنامجه يستهدف معالجة أزمة شح السيولة من خلال إجراء هيكلة للجهاز المصرفي، وشدد على ضرورة الاستفادة من الطاقات المتاحة لتمويل الموازنة، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي انطلقت في الداخل والخارج، وزاد قائلاً: (الاحسان يبدأ من أهل البيت ولا بد لنا من الاعتماد على النفس حتى اذا طلبنا دعم الأصدقاء ننطلق من أرضية صلبة). ولفت البدوي إلى أن المرحلة الثانية تشمل دعم عملية السلام المتوقعة ببرنامج عبر الانتقال من العون الانساني إلى التنمية المستدامة في المناطق الثلاث (دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان).

وكشف عن دراسة أفكار لخلق وظائف قصيرة ومستديمة للشباب. وفي ما يتعلق بالمرحلة الثالثة أشار إبراهيم البدوي إلى أنها تعنى بتقوية مؤسسات إدارة الاقتصاد بالبلاد بإطلاق مشروعات تحقق موارد للدولة من بينها مشروعات لصادر الماشية بإنشاء مسالخ حديثة، بجانب تصنيع الزيوت، فضلاً عن تعمير الزراعة المروية عوضاً عن مشروعات أخرى سيتم طرحها خلال الفترة القادمة من أجل الانتقال نحو اقتصاد ذي انتاجية عالية عماده طاقات الشباب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)