ترتيبات للقاء بين حمدوك وترامب بنيويورك

التاريخ: 06-سبتمبر-2019 فى : أخبار 66 مشاهدة تجمع لقاءات مكثفة رئيس الوزراء بمسؤولين دوليين أثناء اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة هذا الشهر. وكشفت مصادر دبلوماسية أمس، عن ترتيبات تجريها جهات غربية وعربية مع الإدارة الأمريكية للقاء بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الاجتماعات في نيويورك. Advertisements وأوضحت المصادر أن جدول اللقاءات المبدئي يشمل لقاءات بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وآخرين، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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