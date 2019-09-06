“حميدتي” إلى جوبا الأسبوع المقبل للقاء قادة الحركات

التاريخ: 06-سبتمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة يبدأ مجلس السيادة لقاءات مباشرة لأول مرة مع قادة الحركات المسلحة في جوبا. ويترأس عضو المجلس محمد حمدان دقلو “حميدتي” الوفد، وتبدأ الاجتماعات الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر في جوبا أمس، أن الزيارة والاجتماعات وصلاً للتفاهمات التى بدأها المجلس العسكري المحلول. وبالمقابل كشف مسؤول رفيع لحكومة جوبا، عن استضافة العاصمة الجنوبية لاجتماعات موسعة بحضور ممثلين من المجتمع الدولي لدفع جهود السلام في العشرين من الشهر الجاري، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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