تم أمس، إغلاق الطريق القومي “القضارف – ود مدني” في محلية الفاو، إثر حادثٍ مُروري بين شاحنة مقطورة ودفار جامبو وتراكتور. وأدى الحادث أمس، لتعليق عمليات المرور السريع إلى ولايات “الجزيرة، القضارف، كسلا والبحر الأحمر”، وسط غيابٍ تامٍ للسُّلطات ومئات من الركاب والشاحنات عالقين في العراء، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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