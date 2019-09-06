المؤتمر السوداني يرفض تعيين مدني عباس وزيراً للصناعة

التاريخ: 06-سبتمبر-2019 فى : أخبار 50 مشاهدة أعلن حزب المؤتمر السوداني، رَفضه بصُورةٍ قَاطعةٍ ترشيح عضو وفد التّفاوُض بقِوى الحُرية والتّغيير مدني عباس مدني لمنصب وزير الصناعة في الحكومة الجديدة. Advertisements وقال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني محمد حسن عربي في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ قِوى إعلان الحُرية والتّغيير رشّحت مدني عباس مدني لرئاسة مجلس الوزراء، وإنه يتمتّع بالكفاءة اللازمة لهذا المنصب، واستنكر ترشيحه لمنصب وزير الصناعة بحسب الأسماء المُتداوله. وطالب عربي رئيس الوزراء بتوضيح المعايير التي تَمّ من خلالها اعتماد “مدني” وزيراً للصناعة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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