إعلان الحكومة رسمياً وإرجاء تسمية وزيري الزراعة والبنى التحتية

أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدﻭﻙ ﺭﺳﻤﻴﺎً، تَشكيل حكومته وأسماء الوزراء بناءً ﻋﻠﻰ مرسوم دستوري ﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وكشف أنّه تمّ إرجاء تسمية وزيري “الزراعة والثروة السمكية والبنى التحتية”، على أن يتم تعيينهما ﻻﺣﻘﺎً لمُراعاة تمثيل بعض الأقاليم خاصّة شرق السودان والنيل الأزرق.

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وسمى حمدوك في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الصيحة مساء أمس، للوزارات عمر منيس لوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأسماء محمد عبد الله للخارجية، وإدريس الطريفي للداخلية، ود. نصر الدين عبد الباري للعدل.

فيما سمّى د. إبراهيم البدوي للمالية والتخطيط الاقتصادي، محمد الأمين التوم للتربية والتعليم، أكرم محمد علي للصحة، الفريق جمال عمر للدفاع، مدني عباس للصناعة والتجارة، عادل علي إبراهيم للطاقة والتعدين، ياسر عباس للري والموارد المائية، عيسى عثمان شريف للزراعة، لينا الشيخ للعمل والتنمية الاجتماعية، نصر الدين عبد البارئ للعدل، انتصار الزين صغيرون للتعليم العالي والبحث العلمي، ولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، نصر الدين مفرح للشؤون الدينية والأوقاف، فيصل محمد صالح للثقافة والإعلام ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.

وأكد حمدوك، وجود تناغُمٍ كبيرٍ بين أعضاء المجلس السيادي بشقيه العسكري والمدني، واعتبره لبنة لتأسيس شراكة تَعبُر بالبلاد للأمام، وأوضح أنّ من أهم أولويات الحكومة تحقيق السلام المُستدام بشكل عامٍ وإيقاف الحرب، وهَنّأ قيادات الجبهة الثورية على توحيد المنظومة ونجاح مؤتمرها بجوبا، وقال إنّ الحركات المُسلّحة شُركاءٌ في نجاح الثورة، وكشف عن تكوين لجنة مُصغّرة بالتشاوُر بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء لوضع إطارٍ وهيكلٍ عامٍ لمفوضية السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)