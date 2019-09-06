أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * إعلان الحكومة رسمياً وتأجيل تسمية وزيري الزراعة والبنى التحتية * إبراهيم البدوي للمالية وجمال عمر للدفاع والطريفي للداخلية و”مدني” للصناعة * فيصل للإعلام و”البوشي” للشباب و”منيس” لمجلس الوزراء و”أسماء” للخارجية الإنتباهة: * إعلان (18) وزيراً وإرجاء وزارتين * حمدوك: تعيين الولاة بشكل مستعجل.. تأجيل تسمية (6) وزراء دولة * وزير المالية لـ(الإنتباهة): هيكلة الجهاز المصرفي ومعالجة عجز الموازنة والتضخم الانفجاري * الحكومة: لكل شخص الحق في التظاهر وإسقاط الحكومة بالقانون السوداني: Advertisements * التفاصيل الكاملة لإعلان حكومة “حمدوك” * البرهان: إحداث وقيعة بين مكونات القوات المسلحة مستحيل * (الشعبية) بقيادة “الحلو” تقرر الدخول في مفاوضات مع الحكومة * عصام البشير يكشف ملابسات اتهامه بغسل الأموال الدار: * “حمدوك” يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة و(الدار) تنشر أسماء الوزراء * نجاح حملة مقاطعة اللحوم * عصام البشير يكشف ملابسات اتهامه بغسل الأموال * البرهان: الوطني سيظل بعيداً في الفترة الانتقالية * السلطات تضبط عربة بها أسلحة بمدخل المويلح بأم درمان * مصرع (78) شخصاً بسبب السيول والأمطار الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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