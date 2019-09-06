حميدتي إلى جوبا للقاء قادة الحركات المسلحة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدأ مجلس السيادة لقاءات مباشرة لأول مرة مع قادة الحركات المسلحة في جوبا. وفقاً لمصادر مطلعة يترأس عضو المجلس محمد حمدان دقلو “حميدتي” الوفد, وتبدأ الاجتماعات الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر أخرى في جوبا أن الزيارة والاجتماعات وصلاً للتفاهمات التى بدأها المجلس العسكري المحلول. وبالمقابل كشف مسؤول رفيع لحكومة جوبا عن استضافة العاصمة الجنوبية لاجتماعات موسعة بحضور ممثلين من المجتمع الدولي لدفع جهود السلام في العشرين من الشهر الجاري. المادة السابقة شاب يتعرض للنهب المسلح جهارا نهارا بالخرطوم… المقالة القادمة المؤتمر السوداني: نرفض ترشيح مدني للصناعة ونطالب حمدوك بتوضيح المعايير التي اعتمد عليها…

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