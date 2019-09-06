الهلال في تجربة ودية جديدة عصر اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يخوض الهلال الخرطوم في الخامسة من مساء اليوم”الجمعة” تجربة ودية أمام فريق ود نوباوي أحد أندية الدرجة الأولى بولاية الخرطوم، في إطار التحضيرات التي تسبق مباراته أمام أنيمبا النيجيري منتصف الشهر الحالي ضمن دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني، فإنّ الفريق سيلعب مباراة ودية أمام هلال كادوقلي ستكون الأخيرة، قبل التنقّل إلى نيجيريا الثلاثاء القادم.

و”الخميس”، نفّذ الهلال حصة تدريبية بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” كان فيها التركيز من جانب الجهاز الفني بقيادة صلاح أحمد آدم على العمل التكتيكي بشكلٍ كبير.