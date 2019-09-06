الكشف على شركات تعدين عشوائية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الجمعة” عن أنّ سلطات جنوب كردفان ألقت القبض على مسؤولين بينهم أجانب بـ”شركة المجموعة الدولية للتعدين”، في منطقة الجغرور في محلية التضامن لديها مصنع للتعدين العشوائي وتستخدم فيه مواد سامة محرّمة دوليًا”سيانيد، سيوريا، كربون وغيرها”.
وأشارت إلى أنّه تمّ العثور عليها مدفونة بقرّب مقرّ الشركة عقب شكاوى وبلاغات من قبل المواطنين هناك، فيما تمّ التحفّظ على آليات الشركة ومقرها، ولا زالت لجنة التحقق الولائية المشتركة تواصل عملياتها للبحث عن شركات أخرى.
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