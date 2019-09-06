“التعايشي”: قضية الاختفاء القسري يجب أن تنتهي

أكد عضو المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، تضامنه مع قضية المفقودين والاختفاء القسري، وشدد بأن قضية الاختفاء القسري يجب أن تنتهي، وقال إن قضية مفقودي فض اعتصام القيادة قضية محورية يجب حلها عبر مؤسسات الدولة القانونية.

وأشار التعايشي في مؤتمر صحفي امس بعنوان “مبادرة مفقود” الذي نظمته لجنة المفقودين، أن القضية هي واحدة من مسؤوليات الدولة مثلها مثل بقية القضايا الأخرى.وامتدح التعايشي دور “مبادرة مفقود” للجهود التي تضطلع بها، من أجل معرفة مكان المفقودين وهي بداية لحملة لاسترجاع المفقودين وحقوقهم .وكانت “مبادرة مفقود” أعلنت عن قائمة مفقودي فض الاعتصام القيادة العامة والاختفاء القسري، ومفقودي ما سبق و ما آل إليه من أحداث التظاهرات والمواكب وبلغ عددهم 22 مفقوداً .