أسامة عطا المنان يفجّر مفاجأة كبري ضد مجلس المريخ الحالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

خاطبت النيابة المختصة مفوضية الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص شكوى أمين المال السابق بالاتحاد السوداني للكرة أسامة عطا المنان ضد نادي المريخ المتعلقة بالمادة (179) من القانون الجنائي في شيكات بمبلغ يقارب (91،000) يورو تخص وكالة تاكس وهي عبارة عن قيمة تذاكر سفر. وجاء رد

المفوضية بأن نادي المريخ ليس لدية رئيس معتمد حاليا وبناء على الخطاب أصدرت النيابة أوامر قبض على الموقعين على الشيكات وهم نائب أمين خزينة نادي المريخ ورئيس قطاع الاستثمار والتسويق بالنادي ونائب الأمين العام للنادي فيما تنظر المحكمة المدنية بجنايات الخرطوم شمال بلاغا آخر بختص بمبلغ (84،000) يورو من الشاكي أسامة عطا المنان ضد نادي المريخ