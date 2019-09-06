الشيوعي: الامارات استقطبت قيادات بالتغيير للتعاون مع العسكري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الحزب الشيوعي إن دولاً عربية من بينها الإمارات استقطبت قيادات بقوى الحرية والتغيير للتعاون مع المجلس العسكري. وأعلن الحزب في ذات الوقت المشاركة في المجالس التشريعية والوزارات في الولايات، فيما أكد عدم المشاركة في هياكل السلطة الاتحادية. وكشف السكرتير العام للشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي أمس، عن استقطاب دول عربية من بينها الإمارات قيادات بالحرية والتغيير للتعاون مع المجلس العسكري المحلول، لتنفيذ أجندة الدول وعرقلة أهداف الثورة من خلال الهبوط الناعم. وذكر الخطيب أن قوى الثورة المضادة وقوى الهبوط الناعم تسعى لفرض هيمنة العسكر على السلطة المدنية عبر الوثيقة الدستورية، بهدف قطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة والإبقاء على جوهر النظام السابق.

ومن جهته أعلن عضو اللجنة المركزية بالشيوعي صديق يوسف، مشاركة الحزب في جميع هياكل الحكم بالولايات (وزارت، مجالس تشريعية ومجالس محلية), وأضاف قائلاً: (سنشارك في الحكم المحلي في كل المستويات لأنها مرتبطة بحياة الناس بصورة مباشرة).