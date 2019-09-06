عاجل… رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يعلن تشكيل الحكومة الانتقالية…

الخليج 365:

أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك اليوم الخميس قائمة أعضاء وزراء الفترة الانتقالية بعد التشاور بين المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ومكونات المشهد السياسي في البلاد.

وعزا حمدوك، في مؤتمر صحافي مساء الخميس، تأخر إعلان الحكومة، التي شملت حتى الآن 18 وزيراً، إلى الحرص على تمثيل كافة الأطياف. وأوضح أن وزارتين تبقتا من غير وزراء، وقال حمدوك إنه “نسعى لشغلهما بوزيرين من الشرق والنيل الأزرق”. وتعهد رئيس الوزراء بالالتزام الصارم بالعدالة وتبني سياسة خارجية تأخذ مصلحة السودان أولا وأخيرا. وقال حمدوك إن أولويات حكومته تتمثل في وقف الحرب أولا وبناء السلام.

وقال رئيس الوزراء بدأنا التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي وأعضاء من المجلس الوزاري مهمتها وضع إطار عام لشكل هيئة السلام وهي أولى أولويات المرحلة الانتقالية. وأضاف: نطمح لبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، وكذلك بناء مؤسسات الدولة. وأكد حمدوك التزامهم بسياسة خارجية تأخذ مصلحة السودان أولاً وأخيراً وتقوم على حسن الجوار، والعمل مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء لبناء عالم تسوده الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأسند حمدوك حقيبة وزارة الخارجية لأسماء محمد عبد الله، في حين تولى الفريق الركن جمال عمر وزارة الدفاع، وشغل الفريق شرطة الطريفي منصب وزير الداخلية، وعين عمر بشير منيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء. وفيصل محمد صالح وزيرا للإعلام وانتصار الزين وزيرة للتعليم العالي ومدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة ومحمد الأمين التوم وزيرا للتعليم ‏وعمر مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.