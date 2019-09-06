وصول (400) ألف جالون من الجازولين للموسم الزراعي بمشروع الرهد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت ادارة مشروع الرهد الزراعي عن وصول كميات مقدرة من الجازولين لري محاصيل العروة الصيفية في مساحة بلغت (170) الف فدان، في وقت اعلنت فيه عن ايقاف الري بالطلمبات النيلية للاستفادة من كميات مياه الامطار والسيول.

وقال المهندس عبدالله محمد احمد عمر مدير المشروع في تصريح لـ(smc) ان انسياب الجازولين وصل (400) الف جالون حتي شهر اغسطس الماضي، مبينا ان الحصة المقررة اسبوعيا للمشروع تبلغ (30) الف جالون.

ولفت عمر الي ان متوسط الامطار بلغ (350) ملم وان ايرادات نهر الرهد من المياه بلغت (7) مليون كيلومتر يوميا الامر الذي يساهم في اكمال العمليات الفلاحية وزيادة الانتاج والانتاجية للموسم الصيفي مضيفا بأن البنك الزراعي قام بتوفير سماد اليوريا لمحاصيل الذره والقطن. المادة السابقة شركات صرافة : قرار زيادة رأس المال خاطئ المقالة القادمة زراعي : القطن المحور إشكالاته تجارية وليست فنية

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