إسراء عادل تظهر مع الفنان محمد الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مصدر بقناة الشروق الفضائية أن القناة ترتب لتسجيل سهرة خاصة بالغناء الوطني، تقدمها المذيعة إسراء عادل وتستضيف فيها الموسيقار الكبير محمد الأمين، للحديث حول تجربته الغنائية الوطنية، ومسيرة الغناء الوطني ما قبل وبعد الاستقلال، وقال المصدر إن الترتيب للسهرة قطع شوطاً بعيداً، وإنه سيتم الترويج لها أكثر من مرة قبل بثها للمشاهدين

وتعتبر السهرة هي الثانية التي تستضيف فيها إسراء محمد الأمين، حيث استضافته قبل عدة سنوات في سهرة بعنوان (ليالي السودان) تم تصويرها في إمارة دبي.

يذكر أن محمد الأمين كان قد أحيا يوم السبت الماضي حفلاً جماهيرياً كبيراً بالمسرح القومي بأم درمان إبتهاجاً بما تم من خطوات سياسية نحو الدولة المدنية، قدم فيه باقة من أشهر أغنياته الوطنية، وأغنيته الجديدة (نحنا فوق عرش المنى) التي صاغها شعراً الدكتور عمر محمود خالد