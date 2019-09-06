أولمبي السودان يتخطى نيجيريا بصعوبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حقق المنتخب الأولمبي السوداني الفوز على نيجيريا بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الخميس” في ذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأحرز هدف أولمبي السودان اللاعب والي الدين في الشوط الأول. وسيخوض المنتخب السوداني الأولمبي مباراة الإياب أمام نيجيريا الأربعاء المقبل.

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