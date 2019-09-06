بيان غير مقنع.!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تفاقمت أزمة الكهرباء خلال أسبوع إلى درجة يصعب معها التحمل، ورغم أن القطوعات مستمرة منذ فترة طويلة إلا أن الأمر خلال أيام فاق حد الاحتمال.

وطيلة الشهور المتصلة من القطوعات المستمرة اللافت أن لا جهة تتكرم بتوضيح الأسباب للرأي العام، دع عنك الاعتذار.

أمس “تكرمت” وزارة الموارد المائية والكهرباء بالخروج للرأي العام لتوضيح أسباب الأزمة، الوزارة تقول إن أسباب القطوعات المتكررة للتيار الكهربائي في كل انحاء البلاد، يعود إلى انخفاض التوليد الذي وصل إلى ما يقارب 50% بنسبة عجز في التوليد المائي يصل 30%.

عطفا على فتح بوابات السدود وارتفاع مناسيب النيل والفيضانات بالإضافة إلى الإطماء في فصل الخريف كل ذلك تسبب في انخفاض في التوليد المائي والوصول إلى أدنى مستوياته، بجانب نقص في التوليد الحراري بلغ 20% بعد اجتياح السيول لمنطقة قري والجيلي وغرق وحدات التوليد الحراري .

هذا ما قالته الوزارة أمس، ولا أعتقد أنه كافٍ ومقنع للرأي العام، أزمة الكهرباء لم تبدأ مع فصل الخريف وإن كانت القطوعات أخف مما عليه الحال الآن، كما أن المعروف والذي جاء على لسان الوزارة في وقت سابق أن سبب قطوعات الكهرباء هو انخفاض مناسيب النيل، فكيف يكون انخفاض مناسيب النيل سببا لنقص التوليد وكذلك ارتفاع مناسيب النيل.

أليس فتح البوابات عملية فنية تتم سنويًّا؟

الوزارة في وقت سابق تحدثت عن أزمة وقود، هل تلاشت الآن أزمة الوقود، ونقلت “سكاي نيوز” في وقت سابق أن صفقة وقود فاسد تسبب في أعطال داخل المحطات الأمر الذي أدى إلى نقص الإمداد.

الوزارة في توضيحها أمس، تقول إن السيول التي اجتاحت قري والجيلي غمرت محطات التوليد الحراري، والجميع يعلم أن الأزمة والقطوعات المستمرة بدأت قبل سيول الجيلي ولا تزال.

وفوق ذلك تطالب الوزارة المواطنين بترشيد استهلاكهم وهو أمر محير أن تطلب ترشيد ما ليس موجود.

الأسباب التي ذكرتها الوزارة لتبرير أزمة مستمرة لشهور طويلة أو بالأحرى تفاقمت منذ شهور طويلة، أسباب غير مقنعة وغير مكتملة، واللافت أن الجدولة شبه أُسقطت فالقطوعات تأتي بغتة صباحا أو مساء أو عصرا أو ظهرا وأحيانا فجرًا.

هل تعلم الوزارة أن انقطاع الكهرباء اضطُّر قطاعات حيوية لخفض إنتاجها؟ وتدريجيًّا سيتطور الأمر إلى أسوأ من ذلك!..