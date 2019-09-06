شاهد بالفيديو: اهداف مباراة منتخبنا الاولمبي والمنتخب النيجيري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تغلب منتخبنا الاولمبي على نظيرة النيجيري بهدف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بينه والمنتخب النيجيري باستاد المريخ، حيث احرز هدف السودان الوحيد اللاعب ولاء الدين في شوط المباراة الاول من هجمة منظمة، في الدقائق الأخيرة من الشوط الاول.



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