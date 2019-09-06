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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تعاطف المئات من الرياضيين بالسودان مع معلق قناة المعلق صدام محمد والذي تم إيقافه عن العمل بالقناة الرياضية على خلفية حديثه الساخن والذي هاجم من خلال دول الخليج العربي بسبب تقليلها من شأن السودان على حد تعبيره.
ونشر رياضيون سودانيون تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يعلنون فيها وقفتهم مع المعلق الذي تم إيقافه عن العمل, وطال البعض منهم إدارات القناوت الأخرى بالإسراع في التعاقد مع صدام.
كانت هذه تفاصيل خبر حديث معلق قناة الملاعب السودانية والذي تسبب في إيقافه عن العمل بعد هجومه على دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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