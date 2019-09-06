حمدوك والبرهان يشرفان تخريج الدفعة 63 بالكلية الحربية..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأت فعاليات احتفال الكلية الحربية بتخريج الدفعة 63 كلية حربية والدفعة 65 ب دولة قطر والدفعة 17 كلية علوم الطيران والدفعة 19 كلية الدراسات البحرية.

وسيشرف احتفال التخريج الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ورئيس الأركان المشتركة وقائد الكلية الحربية والملحق العسكري بدولة قطر وقادة القوات المسلحة بالوحدات المختلفة. المادة السابقة ايه الحلاوة دي ؟.. بقلم عبد اللطيف البوني المقالة القادمة عبد الواحد نور :الحرية والتغيير اختطفت الثورة!…

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